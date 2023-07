Baden-Württemberg

An der Fassade der Synagoge in Ulm ist ein Rußfleck zu sehen. (dpa/ picture alliance /Ralf Zwiebler)

Ein bestehender Haftbefehl gegen den 47-jährigen Türken sei am vergangenen Samstag bei der Einreise in Vollzug gesetzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wird verdächtigt, Anfang Juni 2021 eine Flüssigkeit an der Fassade der Synagoge ausgeleert und angezündet zu haben. Die durch einen Passanten alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Während der Fahndung mit Bildern einer Überwachungskamera setzte sich der Verdächtige, der offenbar in Deutschland geboren wurde, in die Türkei ab. Baden-Württembergs Innenminister Strobl von CDU erklärte, der lange Atem der Ermittler habe sich ausgezahlt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.