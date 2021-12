Archivbild: Protest vor der saudischen Botschaft in Paris nach dem Tod von Jamal Khashoggi im Jahr 2018. (imago / IP3press / Aurelien Morissard)

Der Mann wurde am Pariser Flughafen Charles de Gaulle gefasst, als er einen Flug in Richtung Riad nehmen wollte. Dies teilte die französische Polizei mit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich demnach um ein mutmaßliches Mitglied des Mordkommandos aus 15 Personen, das Kashoggi im Oktober 2018 im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul getötet haben soll. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

In Saudi-Arabien wurden im vergangenen Jahr acht Personen wegen Beteiligung an der Tat zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.