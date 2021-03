In Myanmar ist die Militärjunta heute erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen.

Dabei wurden nach UNO-Angaben 38 Menschen getötet. Dies war die höchste Zahl seit dem Militärputsch Anfang Februar. Zahlreiche weitere Demonstranten wurden schwer verletzt. Polizisten hatten Augenzeugen zufolge in mehreren Städten bei Massenprotesten in die Menge geschossen. Zudem setzten sie Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse gegen Demonstrierende ein.



Das Militär in Myanmar hatte vor rund einem Monat die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Seitdem wurden tausende Menschen festgenommen. Am Freitag will der UNO-Sicherheitsrat über Myanmar beraten.

