Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi den Ehrentitel "Botschafterin des Gewissens" entzogen.

In einem Brief an Suu Kyi wird dies damit begründet, dass sie sich angesichts der Gräueltaten des Militärs gegen die Rohingjya gleichgültig verhalte. Man sei zutiefst bestürzt, dass die Friedensnobelpreisträgerin nicht länger ein Symbol der Hoffnung, des Mutes und der unermüdlichen Verteidigung der Menschenrechte sei.



Amnesty International hatte Suu Kyi im Jahr 2009 den Ehrentitel "Botschafterin des Gewissens" verliehen, die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation. Damals stand die langjährige Oppositionsführerin unter Hausarrest.



Wegen des brutalen Vorgehens von Myanmars Militär gegen die muslimische Minderheit der Rohingya wird die einstige Freiheitsikone international scharf kritisiert.