Nach dem Militärputsch in Myanmar hat die Justiz Anklage gegen die bisherige De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben.

Ihr wird vorgeworfen, gegen Importbestimmungen verstoßen zu haben. Laut einem Polizeidokument hat das Militär bei der Durchsuchung ihres Wohnsitzes Funkgeräte gefunden, die illegal ins Land gelangt sein sollen. Suu Kyis Partei, die Nationale Liga für Demokratie, teilte mit, dass ihre Büros in mehreren Teilen Myanmars durchsucht worden seien. Zudem hieß es, die Friedensnobelpreisträgerin stehe in der Hauptstadt Naypyidaw unter Hausarrest. Der ebenfalls verhaftete Präsident Win Myint wird von den Behörden beschuldigt, gegen das Katastrophenschutzgesetz verstoßen zu haben.



Das Militär hatte sich am Montag zurück an die Macht geputscht. An diesem Tag hätte eigentlich das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollen. Bei der Wahl im November hatte die Nationale Liga für Demokratie einen Sieg errungen, den das Militär aber nicht anerkennt.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.