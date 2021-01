Nach Putschgerüchten in Myanmar hat die dortige Armee versichert, sich an die Verfassung zu halten.

Äußerungen von Armeechef Min Aung Hlaing über eine mögliche Aufhebung der Verfassung seien missverstanden worden, erklärte das Militär heute. Die Armee reespektiere die Verfassung und sorge für deren Schutz.



Bei der Parlamentswahl in Myanmar im November hatte die Partei von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi einen klaren Sieg eingefahren. Seitdem prangert die Armee einen angeblichen Wahlbetrug an. Die Angst vor einem möglichen Militärputsch wuchs, als der Armeechef am Mittwoch erklärte, dass eine Aufhebung der Verfassung unter bestimmten Bedingungen "erforderlich" sein könne.



Die Parlamentswahl war erst die zweite demokratische Wahl in Myanmar seit dem Ende der Militärdiktatur vor zehn Jahren. Das Militär spielt in der Politik des südostasiatischen Landes immer noch eine zentrale Rolle und kontrolliert wichtige Ministerien. Laut Verfassung ist zudem ein Viertel aller Abgeordnetenmandate der Armee vorbehalten.

