In Myanmar haben Sicherheitskräfte auf der Suche nach Regimegegnern zahlreiche Wohnungen in der Handelsmetropole Rangun durchsucht.

Zuvor hatten sie eine Gruppe von rund 200 Demonstrierenden umstellt, die sich daraufhin in anliegenden Wohnungen versteckten. Anwohnern zufolge kontrollierten die Sicherheitskräfte in einer stundenlangen Aktion das betroffene Viertel - zunächst Wohnungen mit Flaggen oder Zeichen der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Es habe dutzende Festnahmen gegeben.



Das Militärregime ordneten zudem die Schließung von fünf lokalen Medienhäusern an, die mit Video-Livestreams von Protesten berichtet hatten. Zuvor waren die Redaktionsräume durchsucht worden.



Gestern gingen die Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen die Teilnehmenden eines Generalstreiks vor. Dabei wurden mindestens drei Menschen erschossen. Die Zahl der Todesopfer infolge des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte insgesamt stieg damit auf mehr als 60. Das Militär hatte Anfang Feburar einen Staatsstreich vollzogen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.