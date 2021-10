Die südost-asiatischen Staaten schließen den Chef der Militärregierung des Mitgliedslandes Myanmar von ihrem nächsten Asean-Gipfel Ende des Monats aus.

Vielmehr solle eine nicht-politische Person aus Myanmar eingeladen werden, teilte das Sultanat Brunei nach einer Krisensitzung mit. Das Land hat derzeit den Vorsitz des Verbandes inne. Zur Begründung wurde auf fehlende Fortschritte bei der Umsetzung des im April vereinbarten Fünf-Punkte-Plans für eine friedliche Lösung nach dem Putsch in Myanmar verwiesen. Dort hatte das Militär am 1. Februar die demokratisch gewählte Regierung abgesetzt. Seitdem wird Myanmar von General Hlaing geführt. Die bisherige Regierungschefin Suu Kyi steht vor Gericht. Zahlreiche Oppositionspolitiker befinden sich in Haft.

