Vier Tage nach dem Militärputsch in Myanmar ist auch ein enger Vertrauter der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen worden.

Win Htein ist ein führender Politiker ihrer Nationalen Liga für Demokratie und wurde nach Angaben der Partei in ein Polizeirevier der Hauptstadt Naypyidaw gebracht. Vor seiner Festnahme hatte er die Bürger seines Landes in Interviews mit englischsprachigen Medien zum Widerstand aufgerufen. Am Montag waren Suu Kyi und Staatschef Win Myint vom Militär gestürzt und festgenommen worden. Anschließend rief die Armeeführung einen einjährigen Notstand aus.



Gestern äußerte der UNO-Sicherheitsrat seine "tiefe Besorgnis" über die Lage in Myanmar. Das Gremium konnte sich jedoch nicht darauf verständigen, den Putsch zu verurteilen. China und Russland wollten diese Passage aus einem ersten Beschluss-Entwurf nicht mittragen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.