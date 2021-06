In Myanmar ist die entmachtete Regierungschefin Suu Kyi wegen Korruption angeklagt worden.

Ihr werde in ihrer Funktion als Vorstand einer Wohltätigkeitsorganisation vorgeworfen, Land zweckentfremdet sowie unrechtmäßig Geld und Gold angenommen zu haben, schreibt die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar". Das Blatt beruft sich auf Aussagen der Anti-Korruptionskommission des Landes. Suu Kyis Anwalt bezeichnete die Vorwürfe als absurd.



Die Friedensnobelpreisträgerin steht seit dem Putsch des Militärs unter Hausarrest. Die Justiz wirft ihr bereits zahlreiche Vergehen vor, darunter Verstöße gegen Außenhandelsgesetze, Verletzung von Corona-Maßnahmen und Anstiftung zum Aufruhr.

