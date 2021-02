Die bei einem Militärputsch festgesetzte De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, befindet sich ihrer Partei zufolge bei guter Gesundheit.

Ein NLD-Sprecher sagte, soweit er wisse, stehe sie in ihrer Residenz in der Hauptstadt Naypyidaw unter Hausarrest. Heute war zudem ein enger Vetrauter der abgesetzten Politikerin festgenommen worden. Vor allem in Rangun gab es weitere Proteste gegen die Machtübernahme durch die Armee.



Die Regierungen Malaysias und Indonesiens warnte vor einer Destabilisierung der Region. Es sei zu befürchten, dass sich die politischen Unruhen in Myanmar auf den Frieden und die Stabilität in Südostasien auswirkten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.