In Myanmar soll die entmachtete De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi heute erstmals persönlich vor Gericht erscheinen.

Die Anwälte der 75-Jährigen hoffen, dabei auch Zugang zu ihrer Mandantin zu bekommen. Seit dem Putsch von Anfang Februar befindet sie sich im Hausarrest und wurde nicht mehr öffentlich gesehen. Die regierende Militärjunta wirft ihr "Anstiftung zum Aufruhr" vor. Außerdem wird die Friedensnobelpreisträgerin verschiedener weiterer Vergehen beschuldigt, darunter Verstöße gegen ein Staatsgeheimnis-Gesetz aus der Kolonialzeit. In den vergangenen Wochen wurde Suu Kyi bereits mehrmals per Videoschalte von einem Gericht vernommen, ihre Verteidiger durfte sie bislang nicht treffen. Deren Angaben zufolge wurde für die persönliche Anhörung ein spezieller Gerichtssaal in der Nähe des Hauses der Politikerin in der Hauptstadt Naypyidaw eingerichtet.



Seit dem Putsch kommt es in Myanmar nahezu täglich zu Protesten, gegen die das Militär gewaltsam vorgeht. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden mindestens 815 Menschen getötet und über 5.300 festgenommen.

