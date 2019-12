Die Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, hat Vorwürfe zurückgewiesen, ihr Land habe an den Rohingya Völkermord begangen.

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sagte die Politikerin, es handele sich um ein komplexes Geschehen. Die Armee habe in erster Linie auf Angriffe der muslimischen Minderheit reagiert. Sie könne aber nicht ausschließen, dass sich einige Soldaten unangemessen verhalten hätten. Das Verfahren vor dem UNO-Gericht wurde vom westafrikanischen Land Gambia mit Unterstützung der Organisation Islamischer Staaten angestrengt.



Das Gericht soll klären, ob sich die Streitkräfte in Myanmar im Jahr 2017 des Völkermordes an den Rohingya schuldig gemacht haben. Soldaten sollen damals tausende Menschen getötet, Frauen vergewaltigt und Dörfer zerstört haben. Hunderttausende Rohingya wurden vertrieben und mussten ins benachbarte Bangladesch fliehen.