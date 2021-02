In Myanmar geht die Polizei offenbar weiter mit Waffengewalt gegen Demonstranten vor.

Das berichten Aktivisten und Medien aus der Stadt Mandalay. Das Nachrichtenportal "Frontier Myanmar" schreibt, Polizisten hätten mit Gummigeschossen in die Menge sowie in Häuser geschossen. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren Verletzte zu sehen. Einzelheiten sind weiter unklar.



Die Proteste richten sich gegen den Militär-Putsch im Land. Die Demonstranten fordern die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung von Aung San Suu Kyi.

