Aus Myanmar wird erneut Gewalt gegen Zivilisten gemeldet.

Laut Medienberichten wurden bei Zusammenstößen mit Soldaten der Militärjunta in der Region Irrawaddy etwa 20 Bewohnerinnen und Bewohner eines Dorfes von Soldaten getötet und weitere Menschen verletzt. Augenzeugen berichteten, die Soldaten seien in das Dorf gekommen, um Waffen zu beschlagnahmen. Als sich Männer und Frauen ihnen mit Armbrüsten und Landwirtschaftsgeräten entgegengestellt hätten, sei das Feuer auf sie eröffnet worden.



Nach Angaben der Hilfsorganisation für politische Gefangene, AAPP, kamen durch die Militärgewalt in Myanmar bislang 845 Menschen ums Leben. Die Militärführung, die im Februar durch einen Putsch an die Macht gekommen war, geht seitdem gewaltsam gegen Demonstranten vor.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.