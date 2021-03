Bei den Protesten gegen die Militärführung in Myanmar hat es offenbar viele Tote gegeben.

In neuen Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen ist von mehr als 110 Toten die Rede. Von unabhängiger Seite überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Weiter hieß es, die Sicherheitskräfte seien in landesweit knapp 30 Städten erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. Anlass der Proteste war der sogenannte Tag der Armee in Myanmar.



Das Militär hatte im Februar geputscht. Der Chef der Militärjunta, Min Aung Hlaing, wiederholte in einer Ansprache das Versprechen, Wahlen abhalten zu lassen. In der Hauptstadt Naypyidaw zogen am sogenannten Tag der Armee Soldaten mit Flaggen und Fackeln flankiert von Militärfahrzeugen durch die Straßen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.