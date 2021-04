Aus Myanmar werden neue Proteste gegen das herrschende Militär gemeldet.

Demnach folgten zahlreiche Menschen einem Aufruf von Aktivisten, rote Farbe auf Straßen, Hauswände und Straßenschilder zu schmieren. Sie soll das Blut von hunderten Menschen symbolisieren, die in den vergangenen Wochen durch militärische Gewalt verletzt oder getötet wurden.



Die Armee in Myanmar hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht, De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgesetzt und angeklagt. Seitdem hat es zahlreiche Großdemonstrationen für eine Rückkehr zur Demokratie gegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.