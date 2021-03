In Myanmar hat es offenbar einen Brandanschlag auf das Hauptquartier der Partei der abgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi gegeben.

Das Gebäude in der Stadt Yangon sei in der Nacht mit einem Molotow-Coktail in Brand gesetzt worden, erklärte ein Vertreter der Partei Nationale Liga für Demokratie. Anwohner hätten die Feuerwehr verständigt, wenig später sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Demnach wurde nur der Eingangsbereich der Parteizentrale beschädigt.



Das Gebäude war in den ersten Wochen nach dem Militärputsch Anfang Februar Schauplatz von Demonstrationen. Der Anschlag ereignete sich am Tag vor dem Tag der Armee in Myanmar, an dem das Militär mit seiner jährlichen Parade Stärke demonstrieren will. Beobachter befürchten eine Eskalation der Gewalt. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden bei Protesten gegen den Putsch bislang mehr als 320 Menschen getötet und rund 3.000 festgenommen.

