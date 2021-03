Der Chef der Militärjunta in Myanmar, Min Aung Hlaing, hat die Machtübernahme durch die Armee verteidigt.

In einer Ansprache bei der jährlichen Parade zum Tag der Armee sagte der General, die Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi habe gegen Gesetze verstoßen. Einige Parteiführer hätten sich der Korruption schuldig gemacht. Er wiederholte das Versprechen, Wahlen abhalten zu lassen.



Bei neuerlichen Protesten gegen die Militärherrschaft wurden in der Stadt Yangon vier Menschen von Sicherheitskräften erschossen. Zehn weitere wurden verletzt, wie lokale Medien berichteten. Seit dem Putsch Anfang Februar sind in Myanmar fast täglich Demonstranten auf die Straße gegangen. Das Militär reagierte mit Gewalt. Laut der Hilfsorganisation AAPP wurden mehr als 300 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.