Trotz des brutalen Vorgehens gegen Demonstranten haben in Myanmar erneut Tausende Menschen gegen die Militärregierung protestiert.

In Rangun, der größten Stadt des Landes, setzte die Polizei Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. In Dawei im Südosten Myanmars marschierten Protestierende mit Fahnen durch die Straßen und forderten die Regierung zum Rücktritt auf. Manche trugen Schutzschilde. Am Wochenende hatte die Polizei in mehreren Städten auf Demonstranten geschossen. Mindestens 18 Menschen kamen nach Einschätzung der Vereinten Nationen ums Leben.



Die USA und EU kündigten Sanktionen gegen die Militärführung in Myanmar an, sollte die Gewalt gegen Demonstranten weitergehen. Vor einem Monat hatte das Militär durch einen Putsch die Macht in dem Land übernommen.

