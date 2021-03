Ein Journalist der britischen BBC in Myanmar ist nach Angaben des Senders von Unbekannten verschleppt worden.

Die BBC teilte auf Twitter mit, man sei sehr besorgt wegen des News-Reporters Aung Thura, der von unbekannten Männern mitgenommen worden sei. Nach Angaben der myanmarischen Nachrichtenseite Mizzima wurde auch einer ihrer Reporter, Than Htike Aung, zusammen mit Aung Thura - wie es heißt - festgenommen.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar befindet sich Myanmar in Aufruhr. Die Militärführung geht mit Gewalt gegen die Proteste zehntausender Menschen vor. Außerdem wurde die Pressefreiheit eingeschränkt. Mehr als 30 Journalisten sollen nach Angaben einer Hilfsorganisation festgenommen worden sein.

