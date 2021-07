In Myanmar ist ein enger Vertrauter der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi gestorben.

Der 78-jährige Nyan Win erlag in der Haft den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Er war Sprecher von Suu Kyis Partei "Nationale Liga für Demokratie". Der Politiker war wenige Wochen nach dem Militärputsch Anfang Februar festgenommen worden. Er litt Berichten zufolge an Diabetes und Nierenproblemen. Suu Kyi befindet sich weiter im Hausarrest.



Die Corona-Lage in Myanmar ist dramatisch. Allein am Wochenende hatten die Behörden fast 5.500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Ärzten und Beobachtern zufolge liegt die Zahl der Erkrankten und Toten jedoch viel höher als offiziell angegeben.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.