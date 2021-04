In Myanmar haben Menschen aus Protest gegen die Militärjunta Straßen und Bushaltestellen mit roter Farbe bespritzt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten warfen in der Stadt Yangon mit Farbbeuteln oder sprühten Botschaften wie "Das Blut ist nicht getrocknet" in roter Farbe an Wände, wie Korrespondenten berichteten. Auch in anderen Städten kam es erneut zu Protesten gegen die Militärs und auch gegen die chinesische Unterstützung für die Armee. Dabei sollen wieder Demonstranten festgenommen worden sein.



Seit dem Militärputsch Anfang Februar gibt es in Myanmar anhaltende Proteste. Einsatzkräfte gehen mit großer Brutalität gegen die Demonstrierenden vor. Nach Zählungen von Aktivisten wurden mindestens 570 Menschen getötet und Tausende festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.