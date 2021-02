In Myanmar haben erneut Zehntausende gegen den Militärputsch protestiert.

In Rangun zogen in weiß gekleidete Studentinnen und Studenten durch das Zentrum und forderten auf Transparenten die Freilassung der entmachteten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Zudem rollte ein Bus-Korso hupend durch die Straßen. Durch die Hauptstadt Naypyidaw fuhr ein Konvoi aus Autos und Motorrädern. Auch in anderen Städten kam es wieder zu Protesten. Das Militär schränkte die Freiheitsrechte mit neuen Verordnungen ein. So müssen die Einwohner künftig nächtliche Besucher bei den Behörden melden. Andernfalls drohen Geld- oder Gefängnisstrafen.



Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar geputscht, dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollte. Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie hatte die Wahl in November gewonnen. Das Militär erkennt dies nicht an und spricht von Wahlbetrug.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.