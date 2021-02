In Myanmar hat es erneut Messendemonstrationen gegen die Machtübernahme durch das Militär gegeben.

Allein in der Metropole Rangun gingen nach Angaben der Nachrichtenagentur afp bis zu 100.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten die Freilassung der vom Militär festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. In Berichten von Nachrichtenagenturen war von Schüssen die Rede. Bewaffnete Polizisten seien in die Richtung von Demonstranten geeilt. Näheres ist nicht bekannt. Auch aus anderen Städten wurden Kundgebungen gemeldet. Die Proteste wurden organisiert, obwohl die Militärjunta das Internet gesperrt hatte. Inzwischen soll es laut Augenzeugenberichten wieder zugänglich sein.



Bereits gestern hatte es in dem Land Proteste gegen den Militärputsch gegeben. Die Armee hatte am vergangenen Montag die Macht übernommen und dies mit angeblichem Betrug bei den letzten Parlamentswahlen begründet, bei denen Suu Kyis Partei eine klaren Sieg errungen hatte.

