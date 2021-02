In Myanmar gibt es erneut Demonstrationen gegen den Militärputsch.

In Rangun zogen nach Berichten von Augenzeugen am Morgen hunderte Menschen durch die Straßen. Aktivisten hatten für heute zu Kundgebungen und zu einem Generalstreik aufgerufen.



Am Wochenende hatten sich Zehntausende an Protesten gegen die Militärs beteiligt und die Freilassung der entmachteten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert.



Die Armee hatte vor einer Woche die Macht übernommen. Suu Kyi und zahlreiche weitere Politiker wurden festgenommen. Ihre Partei NLD hatte bei der Parlamentswahl im November einen deutlichen Sieg errungen.

