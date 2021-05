In Myanmar haben erneut Tausende Menschen gegen die Militärregierung protestiert.

In den Städten Rangun und in Mandalay kam es zu mehreren Kundgebungen. Auch in Dawei im Süden versammelten sich zahlreiche Menschen. Berichte über Gewalt im Zuge der Demonstrationen gab es zunächst nicht.



Die Armee in Myanmar hat sich am 1. Februar an die Macht geputscht. Die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgesetzt und angeklagt. Seitdem hat es zahlreiche Großdemonstrationen für eine Rückkehr zur Demokratie gegeben. Nach Angaben der Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP wurden bislang mindestens 759 Protestierende von den Einsatzkräften getötet, rund 3.400 Menschen wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.