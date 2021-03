In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber weitere Demonstranten getötet worden.

In Mandaly sowie in der Stadt Pyay seien insgesamt fünf Menschen durch Schüsse der Polizei ums Leben gekommen, hieß es in örtlichen Medienberichten. Zuvor hatte es geheißen, auch in Yangon habe es drei Tote gegeben. Zudem ist von zahlreichen Verletzten die Rede. Seit die Armee Anfang Februar die Macht an sich gerissen und die zivile Regierung abgesetzt hat, kommt es praktisch täglich zu Massenkundgebungen in Myanmar. Die Menschen verlangen die Wiedereinsetzung der gestürzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.



Die Botschaft der Bundesrepublik in Myanmar forderte den umgehenden Zugang zu einem festgenommenen polnischen Journalisten, der auch für die Deutsche Presse-Agentur arbeitet. Er soll bei seiner Verhaftung geschlagen und verletzt worden sein. Deutschland vertritt in dem südostasiatischen Land die konsularischen Interessen polnischer Staatsbürger. Warschau hat keine eigene Botschaft in Myanmar.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.