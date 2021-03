In Myanmar hat es bei Protesten gegen die Militärmachthaber erneut Tote und Verletzte gegeben.

Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes auf Demonstrierende geschossen; dabei seien zwei Personen getötet und mehrere verletzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Proteste gab es auch in anderen Städten, darunter in Mandalay und Rangun. Dort setzten die Sicherheitskräfte nach Korrespondentenberichten Blendgranaten ein, um die Protestierenden auseinanderzutreiben. Anwohner berichteten von massiver Polizei- und Armeepräsenz in den Straßen Ranguns. Mehrere Gewerkschaften hatten für heute zu einem Generalstreik aufgerufen.



Das Militär hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht. Seither dauern die Proteste gegen die Junta an, die immer härter gegen die Demonstranten vorgeht.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.