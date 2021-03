In Myanmar hat es bei Protesten gegen die Militärmachthaber erneut Tote und Verletzte gegeben.

Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes auf Demonstrierende geschossen; dabei seien zwei Personen getötet und mehrere verletzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Laut einem lokalen Nachrichtenportal gab es drei weitere Tote in der Stadt Pyapon nahe Rangun. In Rangun selbst gab es in der Nacht zahlreiche Razzien. Soldaten gaben dabei laut Anwohnern wahllos Schüsse ab und nahmen willkürliche Verhaftungen vor. Mehrere Gewerkschaften hatten für heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Landesweit gingen zum Wochenbeginn erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.