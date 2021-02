Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die Gewalt gegen Demonstrierende in Myanmar verurteilt und die Verhängung weiterer Sanktionen gegen die Führung des Landes angekündigt.

Gewalt werde dem illegalen Sturz der demokratisch gewählten Regierung keine Legitimität verschaffen, erklärte Borrell in Brüssel. Auch UNO-Generalsekretär Guterres kritisierte das Vorgehen von Polizei und Militär. Der Einsatz tödlicher Gewalt gegen friedliche Demonstrierende und willkürliche Festnahmen seien inakzeptabel, sagte ein Sprecher von Guterres. Bei den Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar waren nach UNO-Angaben zuletzt mindestens 18 Menschen getötet worden.



Das Militär hatte durch einen Putsch am 1. Februar die Macht übernommen. An dem Tag hätte das am 8. November gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen sollen.

