Der Militärführung in Myanmar drohen nach ihrem Putsch gegen die Regierung neue EU-Sanktionen.

Bundesaußenminister Maas sagte am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, man werde versuchen, auf eine Deeskalation hinzuwirken. Für den Fall, dass dies nicht gelinge, würden gleichzeitig Strafmaßnahmen gegen das Militärregime vorbereitet.



Maas sagte, der Umgang mit den Demonstranten in Myanmar sei außerordentlich besorgniserregend.



In einer von den Außenministern beschlossenen Erklärung fordert die EU erneut ein sofortiges Ende des Ausnahmezustands, die Wiederherstellung der rechtmäßigen Zivilregierung und die Freilassung der im Zuge des Putsches festgenommenen Personen, darunter die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi.



Maas und mehrere seiner EU-Kollegen sprachen sich außerdem dafür aus, weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg zu bringen. Hintergrund ist hier der Fall des Kremlkritikers Nawalny.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.