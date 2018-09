Das EU-Parlament hat Myanmar aufgefordert, die beiden inhaftierten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters unverzüglich freizulassen.

In einem Entschließungsantrag kritisieren die Europaabgeordneten, dass die Reporter willkürlich festgenommen und verurteilt worden seien. Die beiden Männer hatten über Verbrechen des Militärs an der muslimischen Minderheit der Rohingya recherchiert. Anfang des Monats wurden sie wegen des Besitzes von Staatsgeheimnissen zu jeweils sieben Jahren Haft verurteilt.



Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi verteidigte die Inhaftierung der beiden Männer. Sie seien nicht wegen ihrer Arbeit als Journalisten eingesperrt worden, sondern weil sie gegen Gesetze verstoßen hätten, sagte die Friedensnobelpreisträgerin auf einer Konferenz in Hanoi.