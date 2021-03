In Myanmar ist die entmachtete Spitzenpolitikerin Aung San Suu Kyi vor Gericht zweier weiterer Vergehen beschuldigt worden.

Wie ihr Anwalt mitteilte, soll sie wegen "Anstiftung zum Aufruhr" und wegen eines Verstoßes gegen ein Telekommunikationsgesetz angeklagt werden. Die 75-Jährige muss sich bereits wegen angeblichen Verstoßes gegen die Import- und Exportbestimmungen verantworten. Suu Kyi wurde heute per Video zu ihrer ersten Anhörung vor Gericht zugeschaltet. Im Zuge des Militärputschs am 1. Februar war sie in der Hauptstadt Naypyidaw festgenommen worden.



Auch heute protestierten landesweit wieder hunderte Menschen gegen den Putsch. In der größten Stadt Rangun setzten Sicherheitskräfte Tränengas gegen Demonstranten ein. Gestern waren bei Protesten mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Bundesregierung verurteilte das Vorgehen gegen friedliche Demonstranten auf das Schärfste. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, die Rückkehr zur Demokratie müsse im Rahmen eines Dialogs zugelassen werden.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.