Die G7-Staaten haben die Gewalt gegen Demonstrierende in Myanmar verurteilt.

Jeder, der auf friedlichen Protest mit Gewalt reagiere, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der führenden sieben Industrieländer. Darin wird zudem die Freilassung der Festgenommen gefordert. Die USA verhängten gegen zwei weitere hochrangige Offiziere Sanktionen. Anfang Februar hatten sie bereits zehn Anführer des Militärputsches mit Strafmaßnahmen belegt. In Malaysia setzte die Jusitz die Rückführung von 1.200 Geflüchteten vorerst aus. Ein Gericht in Kuala Lumpur habe einem Einspruch von Menschenrechtsorganisationen gegen Abschiebungen nach Myanmar stattgeben und für morgen eine Anhörung angesetzt.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar gibt es in dem südostasiatischen Land Proteste. Gestern soll es mit mehreren zehntausend Teilnehmern die bislang größten gegeben haben.

