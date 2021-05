Bei Gefechten in Myanmar zwischen der Armee und bewaffneten Widerstandskämpfern sind mindestens sechs Rebellen getötet worden.

Mehr als zehn weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Miliz im westlichen Bundesstaat Chin mit. Dort haben sich Anhänger der Protestbewegung gegen die Militärjunta zu örtlichen Milizen zusammengeschlossen. Wegen des Widerstands wurde am vergangenen Donnerstag das Kriegsrecht über die Stadt Mindat verhängt. Die USA und Großbritannien zeigten sich alarmiert über die Lage in Mindat und forderten die myanmarischen Streitkräfte zu einem Ende der Gewalt auf.



In mehreren Landesteilen gab es erneut Proteste gegen das Militär, das sich im Februar an die Macht geputscht hatte.

