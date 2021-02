In Myanmar hat die Protestbewegung zu einem Generalstreik aufgerufen.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters blieben die meisten Geschäfte im Land geschlossen. Auch die Proteste wurden fortgesetzt. Das Militär warnte die Demonstranten über die staatlichen Medien vor einem Konfrontationskurs. Dieser könne tödlich enden. Am Wochenende waren bei Massenprotesten zwei Menschen in Mandalay erschossen worden.



Die Demonstranten fordern die Wiedereinsetzung der früheren De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi. Außerdem wollen sie die Verfassung von 2008 kippen, in der dem Militär eine prägende Rolle in der Politik zugeschrieben wird. Das Militär hatte am 1. Februar geputscht.

