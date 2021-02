Bei den Protesten in Myanmar sind nach Informationen der Vereinten Nationen heute mindestens 18 Menschen getötet worden.

Diese Zahl nennt das UN-Menschenrechtsbüro in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Es beruft sich dabei laut Bericht auf - Zitat - glaubwürdige Informationen, wonach Polizei und Militär im ganzen Land Gewalt gegen Menschen angewandt habe, die friedlich demonstriert hätten. Demnach wurden mindestens 30 Personen verletzt. Entsprechende Berichte gibt es aus mehreren Städten, etwa Rangun, Dawei und Mandalay. Die Nachrichtenagebtur AP berichtet darüber hinaus von vielen Festnahmen.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar gehen in Myanmar fast täglich Menschen auf die Straße, um eine Rückkehr zur Demokratie zu fordern.

