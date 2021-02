In Myanmar hat es Berichten zufolge die größten Protestaktionen seit dem Militärputsch am 1. Februar gegeben.

Im Rahmen eines Generalstreiks gingen in allen Landesteilen zehntausende Menschen auf die Straße, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Besonders große Kundgebungen gab es in der Hauptstadt Naypyidaw, Rangun und Mandalay.

Die meisten Geschäfte im Land blieben geschlossen. Die Demonstranten fordern unter anderem die Wiedereinsetzung der ehemaligen De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.



Das Militär warnte die Opposition über die staatlichen Medien vor einem Konfrontationskurs. Dieser könne tödlich enden. Am Wochenende waren bei Protesten zwei Menschen in Mandalay erschossen worden.



Bundesaußenminister Maas äußerte sich besorgt über die Lage in Myanmar. Die EU-Außenminister beraten heute über die Lage in dem südostasiatischen Land.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.