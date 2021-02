In Myanmar haben Hacker mehrere Websites der Militärjunta angegriffen.

Internetseiten unter anderem der Zentralbank, der PR-Abteilung der Armee und des staatlichen Senders MRTV wurden dadurch gestört. Die Hacker bezeichneten ihren Cyberangriff als Massenprotest gegen die amtierende Regierung. Das Militär in Myanmar hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht. Seitdem gibt es in dem südostasiatischen Land Demonstrationen gegen die Armee und für eine Wiedereinsetzung demokratischer Strukturen. Allein gestern gingen in der Wirtschaftsmetropole Rangun mehrere zehntausend Menschen auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.