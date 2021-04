In Myanmar hat das Militär erneut gewaltsam Proteste niedergeschlagen.

Dabei kamen gestern in der Stadt Bago 82 Menschen ums Leben, wie die Hilfsorganisation AAPP mitteilte. Das Vorgehen der Junta sei erst heute bekannt geworden. Es seien Gewehrgranaten eingesetzt worden, um die Demonstrierenden auseinanderzutreiben.



Das Büro der Vereinten Nationen in dem südostasiatischen Land erklärte auf Twitter, man gehe den Berichten nach. Den Verletzten sei offenbar medizinische Behandlung verweigert worden.



Gewaltsame Zusammenstöße wurden heute auch aus der Stadt Tamu im Nordwesten Myanmars gemeldet. Landesweit gibt es seit Wochen Proteste gegen das Militär, das Anfang Februar durch einen Putsch an die Macht kam.

