In Myanmar sind hunderte politische Gefangene freigelassen worden, die zum Teil über viele Jahre im Gefängnis saßen.

Unter dem Jubel ihrer Angehörigen wurden sie in Rangun mit Bussen aus dem Gefängnis gebracht. Das Staatsfernsehen berichtete, dass insgesamt 1.316 verurteilte Insassen freigekommen seien, hinzu kämen 4.320 Personen, gegen die noch kein Prozess stattgefunden habe.



Gestern hatte die Militärführung von Myanmar die Freilassung von mehr als 5.600 politischen Gefangenen angekündigt. Die Hilfsorganisation "Assistance Association for Political Prisoners Burma" bezeichnete die Ankündigung als Ablenkungsmanöver. Die Verhaftungen von Regimegegnern gingen unvermindert weiter, in den Gefängnissen würden unschuldige Zivilisten zu Tode gefoltert. Auch der UNO-Sonderberichterstatter zur Menschenrechtslage in Myanmar, Andrews, erklärte, die Freilassung geschehe nicht aufgrund eines Sinneswandels, sondern wegen den internationalen Drucks.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.