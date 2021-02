Nach Protesten der Opposition in Myanmar hat die indonesische Außenministerin Retno Marsudi einen Besuch in dem Land abgesagt.

Die Ministerin werde nicht zu Gesprächen mit der Militärführung nach Myanmar reisen, sagte ein Sprecher in Jakarta. Dies sei nicht der ideale Zeitpunkt dafür. Prodemokratische Aktivisten in Myanmar hatten kritisiert, ein Treffen von Retno Marsudi mit der Militärführung sei gleichbedeutend mit deren Anerkennung.



Das Militär in dem südostasiatischen Land hatte am 1. Februar geputscht. Es erkennt den Ausgang der Parlamentswahl nicht an, die die Nationale Liga für Demokratie der damaligen De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.