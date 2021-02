Wegen der anhaltenden Proteste in Myanmar hat die Militärregierung das Internet abschalten lassen.

Zuvor waren bereits die Zugänge zu sozialen Medien wie Facebook,Twitter und Instagram gesperrt worden. An den Protestmärschen in Mandalay und in der Wirtschaftsmetropole Rangun beteiligten sich heute mehrere tausend Menschen. Der Widerstand gegen den Putsch vom 1. Februar wachse von Tag zu Tag, hieß es in Medienberichten.



Die Armeeführung hatte am Montag mit einem Staatsstreich die Macht an sich gerissen und die Zivilregierung abgesetzt. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi sowie zahlreiche führende Politiker wurden festgenommen.

