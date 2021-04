In Myanmar ist ein japanischer Journalist festgenommen worden.

Nach Behördenangaben war es gestern in der Stadt Yangon im Süden des Landes zu der Festnahme gekommen. Die japanische Regierung forderte die Militärjunta auf, den Mann umgehend freizulassen. Örtliche Medien berichteten, es handele sich bei dem Festgenommenen um einen früheren Zeitungsreporter, der in Yangon als freier Journalist tätig sei. Demnach war er bereits im Februar kurzzeitig festgenommen worden, als er über regierungskritische Proteste berichtete.



Seit dem Putsch vom 1. Februar kommt es in Myanmar fast täglich zu Demonstrationen. Polizei und Militär gehen gewaltsam dagegen vor. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind bereits mehrere hundert Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.