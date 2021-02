In Myanmar hat das Militär erstmals auf die Proteste gegen den Putsch reagiert. In einer Ansprache im staatlichen Fernsehen erklärte der Führer der Militärjunta, General Min Aung Hlaing, dass baldmöglichst Wahlen abgehalten werden sollten.

Es stehe außer Frage, dass die Macht dann an die siegreiche Partei übergeben werde. Der General betonte, dass seine Militärregierung sich von früheren Juntas unterscheide. So habe man geeignete Minister ausgewählt und setze die bisherige Außenpolitik fort. Zuvor hatte die Armee in einer Erklärung mit Maßnahmen gegen Demonstranten gedroht, ohne genauere Angaben zu machen.



Vor einer Woche hatte das Militär die Macht in dem südostasiatischen Land an sich gerissen und die Zivilregierung abgesetzt. Begründet wurde dies mit angeblichem Betrug bei den Parlamentswahlen im November, bei denen die Partei der damaligen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi einen klaren Sieg errungen hatte. Sie, Präsident Win Myint und zahlreiche weitere Politiker wurden festgenommen. Seit dem Wochenende protestieren hunderttausende Menschen im ganzen Land gegen den Staatsstreich.

