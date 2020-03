Im Bundesstaat Rakhine in Myanmar spitzt sich der Konflikt zwischen Militär und den buddhistische Rebellen der "Arakan Army" zu.

Die Organisation Human Rights Watch spricht von mindestens fünf zivilen Opfern und acht Verletzten in den vergangenen Tagen. Die Menschenrechtler befürchten, dass die Zahl der Toten noch höher liegt. Eine örtliche Organisation meldet im letzten Monat mindestens 18 Opfer und mehr als 70 Verletzte.



Die Kämpfe in Rakhine waren vor rund einem Jahr ausgebrochen. Damals hatten die buddhistischen Rebellen Polizeiposten angegriffen. Seitdem wurden Schätzungen zufolge mindestens 100.000 Menschen in den Bundesstaaten Rakhine und Chin vertrieben. Es gab auch schon Proteste der Bevölkerung.



Rakhine war vor zweieinhalb Jahren weltweit bekannt geworden. Damals hatte die Armee von Myanmar damit begonnen, die muslimische Minderheit der Rohingya zu vertreiben. Hunderttausende flohen daraufhin ins Nachbarland Bangladesch.