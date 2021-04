Bundesaußenminister Maas hat vor einem Bürgerkrieg in Myanmar gewarnt.

Die Militärs hätten das Land innerhalb weniger Wochen an den Rand einer Katastrophe getrieben, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Niemand in der Region könne daran ein Interesse haben - auch diejenigen nicht, denen es nicht um die Rettung der Demokratie gehe.



Der Minister forderte, der Druck auf das Regime müsse erhöht werden, damit es endlich auf die Gesprächsangebote der Partner im Staatenbund Asean eingehe. Er wies darauf hin, dass seit Beginn der Proteste gegen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land Anfang Februar bereits mehr als 500 Menschen getötet worden seien; Tausende befänden sich auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.