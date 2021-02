Nach dem Militärputsch in Myanmar hat die Regierung Malaysias vor einer Destabilisierung der Region gewarnt.

Es sei zu befürchten, dass sich die politischen Unruhen in Myanmar auf den Frieden und die Stabilität in Südostasien auswirkten, sagte Premierminister Yassin nach einem Treffen mit dem indonesischen Präsidenten Widodo. Dieser rief zur Einhaltung der Grundsätze auf, die in der Charta der ASEAN-Staaten verankert sind. Dazu gehörten Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung, Demokratie und Menschenrechte, betonte Widodo.



Vier Tage nach dem Militärputsch in Myanmar wurde auch der Politiker Win Htein festgenommen. Er ist ein enger Vertrauter der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und hatte die Bürger seines Landes zum Widerstand aufgerufen.

