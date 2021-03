Die Proteste gegen die Militärjunta in Myanmar gehen trotz massiver Polizeigewalt unvermindert weiter.

In der Stadt Mandalay seien zwei Menschen getötet worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen. Auch in der früheren Hauptstadt Rangun habe es zwei Tote gegeben. Dort setzten Sicherheitskräfte laut Meldungen lokaler Medien Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein. Bei den Protesten am Sonntag waren 18 Demonstranten getötet worden. Unterdessen wurden sechs Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über die Demonstrationen angeklagt.



Das Militär in Myanmar hatte Anfang Februar gegen die damalige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die Partei der 75-Jährigen hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.